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شاهد.. مظاهرات في البحرين تنديدا بزيارة لابيد الى المنامة

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

خرج الشعب البحريني في تظاهرات شعبية تنديدا بزيارة وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة

العالم - خاص بالعالم

وشملت المظاهرات الرافضة لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني العاصمة المنامة ومناطق أخرى من البحرين.

وقمعت القوات النظام البحريني مظاهرات شعبية مناهضة للتطبيع في جزيرة سترة.

وفي ظل مظاهرات مناهضة للتطبيع افتتح وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لبيد يوم أمس الخميس سفارة لتل أبيب في المنامة، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة واصفا اللقاء بـ"التاريخي" في وقت شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على النظام البحريني، واصفين تطبيع آل خليفة واستضافتهم الصهاينة في المنامة بـ"الخيانة التاريخية" و وصمة عار أبدية لن تزول مع الزمن.

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