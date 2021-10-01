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حماس: هنية ينعى الداعية محمد بارود

حماس: هنية ينعى الداعية محمد بارود
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إلى شعبنا الفلسطيني الداعية محمد سلمان بارود، الذي توفي اليوم الجمعة.

العالم- فلسطين

وفي بيان وزعته حركة حماس، قال هنية: "إن بارود انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والدعوة والجهاد في مختلف المجالات؛ فقد كان رحمه الله من أهل السابقة وجيل التأسيس لحركة حماس، حيث التحق بصفوف العمل الإسلامي والدعوي منذ البدايات، وشارك في تأسيس الجمعية الإسلامية إلى جانب الشهيد المؤسس أحمد ياسين والراحل الأستاذ خليل القوقا والشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب رحمهم الله".

وأضاف أنه كان قدوة مباركة في مسيرة البذل والعطاء والتضحية؛ فقد استشهد نجله مؤمن مع الشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب، كما استشهد حفيده ولد نجله البكر عماد وهو ابن شقيقة الدكتور عبد الرحمن بارود شاعر الدعوة والمقاومة، وفق هنية.

وتابع: "وكان رحمه الله مشهوداً له بأنه قامة شامخة في كل المحطات الدعوية، وعرفته غزة رجل إصلاح وداعية ومربيا فاضلا؛ إذ تربى على يديه أجيال حملت مشعل النور وسلاح القسام".

وتقدم إلى "شعبنا وحركتنا، وخاصة في منطقة مخيم الشاطئ، وإلى إخواننا آل بارود الكرام، والإخوة الأعزاء الأستاذ زكي والدكتور نعيم والدكتور محمود وأبناء الأستاذ الراحل وزوجته وبناته بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ويحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقًا".

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