شاهد.. ما ومن وراء فتح سفارة الكيان المحتل في البحرين؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الخنجر من خلال شاشة قناة العالم الاخبارية ان الكيان المحتل وعرابته اميركا يتوهمون بأنهم سينجحوا في مخططهم المشؤوم في البحرين.

واضاف: ان التخطيط المشؤوم ضد محور المقاومة في البحرين سيتحول الى فرصة بيد المقاومة لمواجة الصهاينة واعوانهم.

واوضح الخنجر ان ابناء الشعب البحريني خرجوا اليوم بتظاهرات ليقولوا كلمتهم وهي رفض التطبيع مع الكيان محتل على كافة المستويات الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

وأكد الخنجر ان ابناء شعب البحرين السني منهم والشيعي لم ولن يقبلوا بإختراق وضعهم الديني والسياسي والثقافي من قبل الكيان المتحل.