تصفيات كأس العالم: لبنان الى قطر لمواجهة العراق وسوريا

العالم- منوعات



من المقرر ان تدخل البعثة تجمّعاً إعدادياً تمهيداً للقاء العراق يوم 7 الجاري في العاصمة القطرية، ثم مباراة سوريا المقررة يوم 12 منه في عمّان، وذلك ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022.

واختار الجهاز الفني بقيادة التشيكي ايفان هاشيك 26 لاعباً لهذه المهمة، هم: مصطفى مطر وحسين زين وحسين منذر ومحمد قدوح ومحمد حيدر وهلال الحلوة (العهد)، علي السبع وقاسم الزين (النجمة)، علي ضاهر وعباس عاصي ووليد شور وفضل عنتر (شباب الساحل)، حسن معتوق وحسن شعيتو “شبريكو” وحسين الدر (الأنصار) ومحمد زين طحان (الصفاء). وسينضم اليهم من المحترفين في أندية خارجية كل من: جوان أومري، جورج وروبير ملكي، ربيع عطايا، نادر مطر، باسل جرادي، حسن سعد “سوني“، محمد الدهيني، عمر شعبان بوغيل وهادي غندور.

وكان منتخب لبنان قد تعادل في الجولة الأولى من التصفيات أمام منتخب الامارات بدون أهداف، قبل أن يخسر بصعوبة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0.