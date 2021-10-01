الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تصفيات كأس العالم: لبنان الى قطر لمواجهة العراق وسوريا

تصفيات كأس العالم: لبنان الى قطر لمواجهة العراق وسوريا
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة القدم بُعيد ظهر السبت في الثاني من تشرين الأول إلى الدوحة، لمشاركة التصفيات الآسيوية لمونديال 2022.

العالم- منوعات


من المقرر ان تدخل البعثة تجمّعاً إعدادياً تمهيداً للقاء العراق يوم 7 الجاري في العاصمة القطرية، ثم مباراة سوريا المقررة يوم 12 منه في عمّان، وذلك ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022.

واختار الجهاز الفني بقيادة التشيكي ايفان هاشيك 26 لاعباً لهذه المهمة، هم: مصطفى مطر وحسين زين وحسين منذر ومحمد قدوح ومحمد حيدر وهلال الحلوة (العهد)، علي السبع وقاسم الزين (النجمة)، علي ضاهر وعباس عاصي ووليد شور وفضل عنتر (شباب الساحل)، حسن معتوق وحسن شعيتو “شبريكو” وحسين الدر (الأنصار) ومحمد زين طحان (الصفاء). وسينضم اليهم من المحترفين في أندية خارجية كل من: جوان أومري، جورج وروبير ملكي، ربيع عطايا، نادر مطر، باسل جرادي، حسن سعد “سوني“، محمد الدهيني، عمر شعبان بوغيل وهادي غندور.

وكان منتخب لبنان قد تعادل في الجولة الأولى من التصفيات أمام منتخب الامارات بدون أهداف، قبل أن يخسر بصعوبة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0.

روابط ذات صلة

تحديد توقيت مباراة العراق ولبنان في تصفيات المونديال

لبنان يطمح بتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية 

تصفيات كأس العالم 2022: ايران تحقق فوزا ثمینا أمام سوریا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

مايكروسوفت تعلن عن نسخة جديدة من أنظمة windows 11

أردوغان يوجه دعوة الى ميقاتي لزيارة تركيا

شرطة كربلاء تنقذ زائرا ايرانيا بعد سقوطه بأحد الأنهر

الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 آلاف طفل فلسطيني منذ هبة القدس

الجزائر: انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لابد أن يكون منظما وآمنا

السعودية.. السجن 4 سنوات لمواطن بعد تسليمه من المغرب