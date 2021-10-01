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أميركا تهدد تركيا بـ'تبعات' في حال شرائها أسلحة جديدة من روسيا

أميركا تهدد تركيا بـ'تبعات' في حال شرائها أسلحة جديدة من روسيا
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

هددت الولايات المتحدة تركيا بأنها ستواجه "تبعات" في حال شرائها دفعات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، داعية إلى التخلي عن مثل هذه النوايا.

العالم ـ تركيا

وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة عبر الهاتف: "هذه قضية لا تزال عالقة. ندعو تركيا على كل المستويات وعند كل الفرص إلى عدم إبقاء منظومات إس-400 والامتناع عن اقتناء أي معدات عسكرية روسية إضافية".

وأضافت شيرمان: "نؤكد ذلك بوضوح لتركيا كما نؤكد لها ما هي التبعات التي ستواجهها في حال التقدم في هذا الاتجاه".

وقالت: "تركيا عضو مهم في الناتو، و الناتو هي منظمة أمنية تساعد في الحفاظ على أمن أوروبا والعالم".

في الوقت نفسه، أكدت شيرمان، تهدف الولايات المتحدة إلى مواصلة بناء العلاقات مع تركيا، "على الرغم من كل تعقيداتها".

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس، إن امتناع الولايات المتحدة تزويد بلاده بمنظومات "باتريوت" اضطر تركيا للتوجه إلى روسيا وشراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

وأوضح، أنه "لو باع الأمريكيون نظام الدفاع الصاروخي باتريوت لتركيا، لما اضطرت إلى شراء إس-400".

ولا تزال صفقة صواريخ "إس-400" بين أنقرة وموسكو، أحد العوامل الرئيسية التي تثير التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقلها في أكثر من مناسبة، واعتبرت أن هذه الصفقة تحد من التعاون العسكري التقني بين شركاء الناتو.

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