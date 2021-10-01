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شاهد..هل العالم امام متحور جديد من فيروس كورونا؟

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

رغم الازمات التي يعيشها العالم في السياسة والاقتصاد والامن الا ان وباء كوفيد 19 لا زال الشاغل الاكبر، وخصوصا فيما يتعلق باللقاحات وفعاليتها والحديث عن جولة تطعيم اخرى لتعزيز المواجهة ضد انتشار الفيروس.

العالم - خاص بالعالم

ورغم التحذيرات التي طبعت المرحلة السابقة الا ان العديد من الدول قررت اعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات، تلك التحذيرات كانت واضحة جدا في تعليق لهيئة تنظيم الادوية في الاتحاد الاوروبي حيث قالت الهيئة ان هناك صلة محتملة بين حالات تجلط دموي نادرة في الأوردة العميقة ولقاح جونسون اند جونسون للوقاية من كوفيد 19 ، وأوصت بإدراج الحالة ضمن الآثار الجانبية للقاح.

وحول الجرعة الثالثة نشرت سلطات الكيان الاسرائيلي بيانات جديدة تتعلق بسلامة تلك الجرعة من لقاح فيروس كورونا، وعن الآثار الجانبية المبلغ عنها بعد تلقي التطعيم.

وبحسب وزارة الصحة في الكيان فقد اصيب احد عشر مراهقا بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم، كما تم الإبلاغ عن 25 حالة حرجة يتم التعامل معها من قبل لجنة خاصة من وزارة الصحة.

من جهتها اشارت صحيفة واشنطن بوست الاميركية الى ان الآثار الجانبية التي رصدت عند الأميركيين الذين تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، مماثلة في الغالب، مع اختلافات طفيفة، للأعراض الناتجة عن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

ويبدو ان فيروس كورونا يواصل تحركه رغم موجة اللقاحات المستمرة لمواجهته، فسنغافورة مثلا اضطرت الى اعادة فرض قيود عامة مع انتشار المتحور دلتا.

بينما في روسيا،ولليوم الرابع على التوالي،تستمر الوفيات بالارتفاع ومعها الاصابات.

وفي كوريا الجنوبية ايضا مددت السلطات قيود التباعد الاجتماعي ،وعرضت مزيدا من الحوافز لتشجيع المواطنين على التطعيم مع تزايد حالات الإصابة خاصة في العاصمة.

الصورة نفسها انسحبت على البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

فهل العالم امام متحور جديد من الفيروس؟؟

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