وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 700 ألف حالة

العالم-الامريكيتان

وذكرت "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 43.5 مليون إصابة بالمرض بينها 700 ألف وفاة، وتأتي من نصيب البلاد 19% من الإصابات المسجلة عالميا و14% من عدد الضحايا الكلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.