العالم-العراق

وقالت مديرية اعلام الحشد العشبي في بيان الجمعة تلقى موقع "العهد"، نسخة منه إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذت عملية امنية استباقية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين".

واضافت أن "العملية شاركت فيها قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواء السادس بالحشد وفوج المغاوير للجيش وفوج swat وافواج طوارئ شرطة صلاح الدين"، مبينة أنها "شملت تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة واقعة بين خط اللاين وصولا الى وادي الثرثار".

واوضحت المديرية أن "العملية اسفرت عن تدمير عدد من المضافات والانفاق التي كانت تستخدمها عناصر داعش للاختفاء والتنقل في الجزيرة".