سبعة أسرى فلسطينين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

العالم-فلسطين

والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 73 يوما، وعلاء الأعرج منذ 55 يوما، وهشام أبو هواش منذ 47 يوما، ورايق بشارات منذ 42 يوما، وشادي أبو عكر منذ 39 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ 13 يوما.

ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، جراء ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والاجهاد الشديدين، والصداع.

وكان نادي الأسير قد حذر من استشهاد أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويقبع القواسمة في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، أما الأسيرين شادي أبو عكر، وحسن شوكة فيقبعان في زنازين سجن "عوفر".

يذكر أنّ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد بلغ نحو 520 أسيرا.