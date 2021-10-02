السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

سبعة أسرى فلسطينين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

سبعة أسرى فلسطينين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

يواصل سبعة أسرى فلسطينين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 80 يوما.

العالم-فلسطين

والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 73 يوما، وعلاء الأعرج منذ 55 يوما، وهشام أبو هواش منذ 47 يوما، ورايق بشارات منذ 42 يوما، وشادي أبو عكر منذ 39 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ 13 يوما.

ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، جراء ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والاجهاد الشديدين، والصداع.

وكان نادي الأسير قد حذر من استشهاد أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويقبع القواسمة في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، أما الأسيرين شادي أبو عكر، وحسن شوكة فيقبعان في زنازين سجن "عوفر".

يذكر أنّ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد بلغ نحو 520 أسيرا.

روابط ذات صلة

تفاصيل جديدة وعبقرية عن هروب اسرى جلبوع

الاحتلال ينقل اسرى عملية سجن جلبوع الى العزل

تمديد توقيف أسرى "نفق الحرية" الستّة وخمسة آخرين

الاحتلال يقرر اجراء تعديلات في سجن جلبوع بتكلفة 37 مليون شاقل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله يوزع الدفعة الثانية من المازوت المجاني في صيدا

مجلس الأمن الدولي يفشل بشأن صواريخ كوريا الشمالية

سبعة أسرى فلسطينين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الصحة العراقية.. انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا

جورجيا تنفي استدعاء سفيرها في أوكرانيا بسبب اعتقال ساكاشفيلي

كردستان العراق.. تعطيل دوام المدارس 6 أيام تحضيرا للانتخابات