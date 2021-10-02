وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد حول الفم

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وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد حول الفم: وصفة جل الصبار

يساعد جل الصبار فى تغذية البشرة ونضارتها والتخلص من التجاعيد من خلال وضع جل الصبار حول الفم وفى أى منطقة تظهر بها علامات التجاعيد، وترك الجل لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

زيت الزيتون للتخلص من تجاعيد حول الفم

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات، منها" A و D و K "، بالإضافة إلى فيتامين" E "، الذى تحتاجه البشرة حيث يساعد على ترطيبها كما يساعد فى التخلص من التجاعيد المبكرة حول الفم، ووضع الزيت حول الفم قبل النوم مباشرة وغسله عند الاستيقاظ من النوم، مع تكرار الوصفة بانتظام.

عصير الطماطم للتخلص من تجاعيد حول الفم

تساعد الحموضة الموجودة في الطماطم في تقليل حب الشباب والتخلص منه، وذلك لاحتواء الطماطم على فيتامين" أ "وفيتامين "ج "، و"ك"، وهذه الفيتامينات تساعد أيضاً فى تحفيز الدورة الدموية بشكل أفضل و تكوين خلايا جلد جديدة، والتخلص من التجاعيد من خلال وضعه بعض العصير حول الفم وتركه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

عصير الأناناس للتخلص من تجاعيد حول الفم

يُنصح بعصير الأناناس لعلاج المشاكل الجلدية لأنه يحتوي على إنزيم يسمى بروميلين، وهو الأكثر فعالية في التخلص من التجاعيد خاصة الموجودة حول الفم، من خلال غمس قطعة فى العصير ووضعه على الوجه بالكامل وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.