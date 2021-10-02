انتقادات لاذعة لمدرب "الفراعنة" بسبب تشكيلة "المفاجآت"

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وشهدت قائمة المدرب البرتغالي الرسمية الأولى والذي كان قبل سنوات مدرب المنتخب الإيراني، انتقادات جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استبعد كيروش 11 لاعبا من عناصر منتخب مصر كان أبرزهم محمد شريف مهاجم الأهلي وصاحب هدفي الفراعنة أمام ليبيريا بالمواجهة الودية التحضيرية لمباراة ليبيا.

محمد شريف لم يكن المستبعد الوحيد الذي أثار غيابه عن قائمة الفراعنة جدلا واسعا ولكن غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي أثار دهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وأن اللاعب كان يشارك أساسيا في حقبة حسام البدري المدرب السابق لمنتخب مصر.

واستبعد المدرب البرتغالي أيضا كلا من محمد حمدي وعلي جبر وأحمد توفيق لاعبي بيراميدز، بالإضافة إلى مصطفى فتحي جناح الزمالك و مهند لاشين وأحمد سمير لاعبا فريق طلائع الجيش، ومن المحترفين تقرر استبعاد سام مرسي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان.

الجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهة ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ضمت في حراسة المرمى كلا من محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، و في خط الدفاع أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، ياسر ابراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق و أحمد فتحي.

وضم كيروش في خط الوسط محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و بجواره عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد "زيزو"و محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي و بمركز المهاجم الصريح جاء الثنائي أحمد حسن "كوكا" و مصطفى محمد.