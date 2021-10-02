مواجهات عدن.. الغنوشي يتحدى قيس سعيد

العالم - بانوراما

وأفادت مصادر أمنية محلية بسقوط قتلى من المدنيين أيضا إثر اشتباكات مسلحة بدأت منتصف الليلة الماضية بين مرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومرتزقة الرئيس المستقيل منصور هادي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، ودعا النواب الى استئناف العمل، متحديا بذلك قرارات الرئيس قيس سعيد.

وفيما منعت قوات الأمن النواب من دخول المجلس، خرجت تظاهرات مؤيدة لقرارت سعيد، قابلتها أخرى حاشدة منددة بما أسمته الانقلاب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.