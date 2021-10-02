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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

مواجهات عدن.. الغنوشي يتحدى قيس سعيد

مواجهات عدن.. الغنوشي يتحدى قيس سعيد
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول.. شهدت مدينة عدن في الجنوب اليمني اشتباكات بين مرتزقة تابعين للسعودية واخرين تابعين للإمارات ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وعدد غير قليل من الجرحى.

العالم - بانوراما

وأفادت مصادر أمنية محلية بسقوط قتلى من المدنيين أيضا إثر اشتباكات مسلحة بدأت منتصف الليلة الماضية بين مرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومرتزقة الرئيس المستقيل منصور هادي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، ودعا النواب الى استئناف العمل، متحديا بذلك قرارات الرئيس قيس سعيد.

وفيما منعت قوات الأمن النواب من دخول المجلس، خرجت تظاهرات مؤيدة لقرارت سعيد، قابلتها أخرى حاشدة منددة بما أسمته الانقلاب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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