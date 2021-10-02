بن حبتور: السعودية ليست جادة بالسلام في اليمن وكذلك أمريكا

العالم- اليمن

وقال بن حبتور لقناة المسيرة إن “التصريحات الأمريكية السعودية الأخيرة بشأن اليمن تأتي في سياق ذر الرماد في العيون”.

ولفت الى أنه “الأولى بتحالف العدوان عوضا عن تقديم مبادرات كاذبة أن يعلن وقف العدوان والحصار”.

وكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قدم الاربعاء الماضي خلال لقائه جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي ما أسماها "مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية من وجهات مختارة وإليها".

ولاتتضمن المبادرة السعودية إنهاء الحصار الظالم المفروض على اليمن، بل بنودا تنتهك السيادة اليمنية كفتح مطار صنعاء إلى جهات محددة فقط مع أخذ اذن مسبق من تحالف العدوان، كما أن المبادرة لا تلبي طموحات الشعب اليمني وتعالج الكارثة التي خلفها العدوان طيلة سبع سنوات.