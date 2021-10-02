بالفيديو.. البحرين وتطبيع ممزوج بالاهانة

العالم – خاص بالعالم

وقال مدير مركز احرار للدراسات، فؤاد الخفش، ان اي حاكم ليبقى على كرسيه مستعد لان يقدم الكثير من التنازلات حتى اذا كانت تمس الكرامة.

واضاف ان "اسرائيل" تضمن بشكل او باخر ان يضمن هذا الحاكم على الكرسي بسبب علاقاتها مع امريكا والحكام المطبيعين تم تنصيب حكامهم بموافقة امريكية.

واشار الى ان الولايات المتحدة على الحكام بالتطبيع مع الكيان الصهيوني اذا ارادوا البقاء في السلطة.

واكد ان الشعب الفلسطيني اخر هم الدول المطبعة التي لا تسعى الا الى الحفاظ على كراسيهم ومصالحهم الشخصية وان تبقى في الحكم لاطول فترة ممكنة.

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