لماذا يتغير لون أوراق الأشجار في الخريف؟

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وقدم موقع «كوين» العلمي المعني بشؤون البيئة إجابة للسؤال الذي يثار عادة في الخريف، ألا وهو: لماذا يتغير لون أوراق الأشجار في هذا الفصل؟

وبحسب الموقع فإن هذا يرجع إلى مادة الكلوروفيل التى توجد داخل خلايا جميع النباتات، بما في ذلك أوراق الأشجار، وتلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الضوئي، التي تحافظ على النباتات على قيد الحياة.

وأوضح موقع «كوين» أن مادة الكلوروفيل تمتص ضوء الشمس وتعطي الورقة الطاقة التي ستستخدمها لتفكيك ثاني أكسيد الكربون والماء إلى طعام، وهذا ما يحدث غالبًا خلال أشهر الربيع والصيف، مما يترك الأوراق لامعة وخضراء.

ويوضح الموقع أننا بينما نرى اللون الأخضر، توجد أصباغ أخرى داخل الأوراق على مدار العام، ولكن اللون الأخضر يتفوق ببساطة على الألوان الأخرى.

وذكر أن خلال الخريف، مع انخفاض درجات الحرارة وقلة ضوء الشمس في الأيام، لا تنتج الكلوروفيل كثيرا من الطعام للنبات ومن ثم يبدأ في الانهيار، وعندما يتحلل، يتلاشى الخضار تاركًا وراءه الأصفر والبرتقالي والأحمر الذي نربطه بأوراق الشجر المتساقطة.

ولفت موقع «كوين» أن اللون الدقيق للأوراق في الخريف يتوقف على نوع الأشجار التي ينبت عليها.