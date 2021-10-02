شاهد..الاحتلال الاسرائيلي يفتح شركة تجسسية في ابوظبي

العالم - الإمارت

بعد التجارة والسياحة والتعليم، جاء الدور لاعلان النتيجة الاهم للتطبيع بين الامارات والكيان الاسرائيلي، وهي التجسس. شركة أوز فينتشرز الاسرائيلية ستكون اولى شركات التجسس التي تفتح مقرا رسميا لها في الامارات.

الشركة ستفتتح مكتبها في العاصمة ابو ظبي تحت عنوان أوز هورايزون، ولتبيان تفاصيل هذا التعاون التجسسي، يكشف تقرير لهيئة الاذاعة الكندية عن تورط رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر في هذا النشاط المشبوه.

هاربر صاحب العلاقات الجيدة مع مسؤولي الكيان الاسرائيلي يشغل منصب رئيس اللجنة الاستشارية لشركة أوز فينتشرز، والتي تتكون بدورها من اعضاء سابقين في الموساد الاسرائيلي ووكالات استخبارات اسرائيلية واميركية.

اما الشركة الفرع التي ستنشأ في الامارات فتديرها الدبلوماسية الكندية السابقة كاثرين فيرير فريشيت، والتي للمناسبة شغلت سابقا منصب سفيرة كندا لدى السلطة الفلسطينية.

وكما تعمل الشركة الام في تسهيل بيع انظمة تجسس ومراقبة متطورة للامارات، فان فريشيت المديرة المرتقبة للشركة الجديدة كلفت بتسهيل بيع تقنيات خاصة بالامن السيبراني الى دول اخرى ايضا لاسيما السعودية.

هذا الامر اكده كلام المؤسس المشارك للشركة الام يارون اشكينازي الذي قال ان التعاون مع الامارات يقوم على اساس اتفاق التطبيع الذي عقدته ابو ظبي والبحرين مع الكيان الاسرائيلي.

لكن تبريرات اشكينازي بأن انظمة الشركة التجسسية تخضع لضوابط صارمة لا تلقى قبولا لدى المراقبين والمختصين، خاصة وان من بين الانظمة التجسسية التي تمولها عوز فينتشرز نظام وخدمة التعرف على الوجه واكتشاف الحشود وتقديم معلومات شاملة عن الأفراد المتواجدين في مكان ما بشكل مباشر.

كل هذا يثير مخاوف كبيرة لدى المنظمات الحقوقية من ان تعزز الشراكة مع الكيان الاسرائيلي في مجال التجسس عملية التضييق على الناشطين السياسيين والمعارضين، لاسيما وان هذه الخطوة تعقب ما كشف عنه تحقيق دولي لمنظمات ووكالات انباء دولية، بأن الامارات وحكومات اخرى تعاملت مع شركة ان اس او الاسرائيلية التي وللصدفة طورت برنامج التجسس بيغاسوس الذي اقترن بملاحقة ناشطين ومعارضين اماراتيين وسعوديين وفي دول اخرى حول العالم.

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