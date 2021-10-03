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في إطار مكالمة هاتفيه له مع ماكرون..

قيس سعيد يعتزم اجراء حوار وطني ويعد بتشكيل الحكومة خلال ايام

قيس سعيد يعتزم اجراء حوار وطني ويعد بتشكيل الحكومة خلال ايام
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت باريس إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعزمه إجراء حوار وطني في أقرب وقت، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين.

العالم - أوروبا

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس سعيد وعد بتشكيل الحكومة في بلاده خلال الأيام المقبلة، وأن حوارا وطنيا سيبدأ عقب ذلك.

ولم يشر بيان صدر عن مكتب الرئيس التونسي بعد المكالمة الهاتفية إلى أي خطط للحوار، وهي الفكرة التي طرحها سياسيون تونسيون من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وأوضح بيان الرئاسة أن "المكالمة تناولت عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تونس وفرنسا في كافة المجالات، وتم التأكيد، بالمناسبة، على دعم فرنسا لتونس في المجال الصحي وفي مجالات التعاون التقليدية الأخرى".

وأشار سعيد إلى "التحسن الملحوظ للوضع الصحي في تونس بفضل المجهودات التي بذلتها تونس على المستوى الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة، ما مكّن من السيطرة على جائحة كوفيد 19".

وأعرب الرئيس التونسي عن "أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا"، فيما أفاد ماكرون بأن "هذا الإجراء قابل للمراجعة".

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