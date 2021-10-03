تعرف على فوائد مذهلة لــ'تدهين الجسم' بزيت الزيتون قبل النوم

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ومن بين الاستخدامات الشهيرة لهذا الزيت، دهن الجسم به قبل النوم للحصول على عدة فوائد أبرزها الاسترخاء والنوم العميق.

وقال موقع "nuvooliveoil" إن أولئك الذين يعانون من الأرق قد يجدون العلاج في وصفات باستخدام زيت الزيتون الجيد، حيث لن يحتاجوا إلا لربع كوب من زيت الزيتون، وهو ما سيصنع الفارق، حيث سيمنحهم الفوائد التالية:

الاسترخاء وتقليل الالتهابات

يساعدك زيت الزيتون على النوم والاسترخاء، ذلك لأنه يقلل الالتهابات اليومية المزعجة والتي تمنع الشعور بالراحة عند النوم، ويعان معظم الناس من هذه الالتهابات، سواء أكان الشخص يمارس عملا شاقا طوال اليوم، أو يمارس رياضة، فجميعها أسباب لأشكال مختلفة من الالتهابات.

وتعد مثل هذه الالتهابات سببا رئيسيا لزيادة معدل ضربات القلب، وهنا يأتي دور زيت الزيتون حيث يقلل من آثار الالتهاب، وبالتالي خفض السرعة الزائدة لضربات القلب، وقد أصبحت هذه الطريقة العلاجية شائعة للغاية.

وينصح الخبراء بإضافة زيت الزيتون للأطعمة الطازجة وتناولها قبل النوم لأولئك الذين يعانون من الأرق والراغبين في زيادة الشعور بالراحة طوال الليل.

توازن نسبة السكر

يحقق زيت الزيتون توازن نسبة السكر بشكل طبيعي، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المتوسط​​، ذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعد شكلاً من أشكال ضيق الأوعية وإثارة معدل ضربات القلب، ولأن زيت الزيتون يعالج تلك المشكلة كما سبق وذكرنا، فهو يساعد في مواجهة هذا التحدي.

إزالة الجذور الحرة

يزيل زيت الزيتون عالي الجودة ما يعرف بالجذور الحرة من الجسم بشكل طبيعي، لأن زيت الزيتون الطبيعي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

يعرف الرياضيون قيمة إنعاش أجسادهم قبل التمرين وبعده، ويقوم زيت الزيتون بهذه المهمة، لما له من قدرة غير مسبوقة فى تعزيز القدرة على التحمل وشحن الطاقة اللازمة لأداء التمارين، وبعد التمارين وقبل النوم يساعد زيت الزيتون على تحفيز الاسترخاء لأنه ينظف الجسم من الجذور الحرة.

ويمكن لتناول زيت الزيتون أيضا أن يمنح شعورا بالراحة والتخلص من المتاعب الناتجة عن اعتلال الجهاز الهضمي والتي تظهر في كثير من الأحيان ليلا وتتسبب في تفاقم مشكلة الأرق.