عباس يطلق تصريحات نارية ضد 'اسرائيل' مساء ويستقبل وزرائها نهارا

العالم - فلسطين

وقالت المصادر إن عباس سيلتقي مع وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت يوم الخميس الماضي، أن اللقاء بطلب من الرئيس عباس، الذي وجه دعوة للاجتماع لوزراء حزب "ميرتس".

وكان عباس قد اطلق امس السبت تصريحات نارية ضد الكيان الاسرائيلي، وهدد تل أبيب باستخدام الخيارت المتاحة لديه ان رفضت حل الدولتين، وقال، "إن رفض "إسرائيل" لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينت" عارض إقامة هذا اللقاء وغيره، ولكنه لن يقوم بمنعه ولن يلتقي شخصياً مع الرئيس محمود عباس.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اجتمع مع الرئيس محمود عباس، في شهر آب الماضي، ودار اللقاء حينها حول قضايا أمنية واقتصادية، ولاحقاً أعلن بينيت أنه لن يجتمع مع عباس ولن يوافق على قيام دولة فلسطينية.

وفي الوقت الذي يرفض فيه بينيت اقامة الدولة الفلسطينية فان عقد مثل هذه اللقاءات، لن تؤدي الى التشكيك بمصداقية عباس وحقيقة تهديداته.