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سفير الهند لدى سوريا يكشف عن اهتمام بلاده في إعادة إعمار سوريا

سفير الهند لدى سوريا يكشف عن اهتمام بلاده في إعادة إعمار سوريا
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعرب سفير الهند لدى سوريا ماهيندر سينغ كانيال، عن أمله أن تفضي المباحثات التي أجرتها شركة هندية مع الجانب السوري إلى التوصل لاتفاق من أجل مبادلة الفوسفات السوري بالبضائع التي تحتاجها سوريا من الهند.

العالم - أسيا والباسفيك

وكشف كانيال، في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية أن شركة هندية زارت سوريا منذ فترة قريبة، وأجرت مباحثات مع الجانب السوري من أجل شراء الفوسفات السوري ومبادلته بالبضائع التي تحتاجها سوريا.

وأعرب الدبلوماسي عن أمله "بأن يكون هناك اتفاق قريب بين الجانبين كنتيجة لهذه المباحثات".

وجدد سفير الهند لدى سوريا "التأكيد على أهمية وتاريخية العلاقة التي تجمع سوريا والهند، وأن هذه العلاقة ستكون أقوى خلال الأشهر القادمة"، كاشفاً عن "اهتمام من قبل الشركات الهندية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا"، بحسب الصحيفة.

وأشار السفير الهندي إلى أن "هناك العديد من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتبادل التجاري، وهذه الأيام يقام معرض إعادة إعمار سوريا، والهند مشاركة في هذا المعرض ومن خلاله يمكن للشركات والفعاليات التجارية ما بين البلدين التواصل والتفاعل ومعرفة مواطن التعاون والفرص المتاحة من أجل التعاون بين البلدين".

ووصف العلاقات الثنائية بين الهند وسوريا "بالودية والجيدة جدًا وأنها تاريخية وممتدة لتشمل المجالات كافة ومنها الثقافية والاقتصادية".

والفوسفات السوري يشكل مصدر جذب دولي لما يكتسبه من مكانة في الأسواق العالمية بسبب مواصفاته الممتازة.

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