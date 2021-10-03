الرئيس الأوكراني: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة ساكاشفيلي من جورجيا

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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمدينة تروسافيتس الأوكرانية، اليوم الأحد: "أقوم دائما بإعادة المواطنين الأوكرانيين. وساكاشفيلي هو مواطن أوكراني، ولذلك سيتعلق ذلك به أيضا".

وأضاف: "سنقوم بذلك"، مشيرا إلى أن وزارتي الخارجية الأوكرانية والجورجية ورئيسي الوزراء للبلدين سيقومون بحل هذه المسألة.

وأفاد الرئيس الأوكراني أيضا بأنه لم يعرف عن توجه ساكاشفيلي إلى جورجيا قبل ظهور الأنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام، معبرا عن اعتقاده أن قرار ساكاشفيلي حول عودته إلى الوطن كان خاطئا.

والرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي يحمل الجنسيتين، الجورجية (حيث موطنه الأصلي) والأوكرانية (مكتسبة).