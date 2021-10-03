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انتخابات العراق.. تفاصيل طريقة استلام بطاقة الناخب

انتخابات العراق.. تفاصيل طريقة استلام بطاقة الناخب
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

اوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقیة، اليوم الاحد، آلية استلام بطاقة الناخب من مراكز التوزيع، كاشفة عن الفئات الخاصة التي حددتها المفوضية بتحديث البيانات.

العالم-العراق

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي للسومرية نيوز، ان "تحديث بيانات الناخبين يشمل الابلاغ عن حالات الوفاة، والاخطاء في البطاقة السابقة، والمواليد التي بلغت السن القانوني للتصويت، وخلاف ذلك فلا ينبغي على اي مواطن تحديث بياناته، ومن حقه استلام بطاقته البايومترية الان ولحين انتهاء الموعد الرسمي لتسلم البطاقات الذي حدد مسبقا".

وشددت على ان "البطاقة التي ليس فيها اخطاء لا تستوجب تحديثها، بل تغييرها فقط".

ولفتت غلاي الى ان "من قام بتحديث بياناته من الاخطاء فان بطاقته قصيرة الامد توقفت تلقائيا وتعطلت ولا يحق له المشاركة في التصويت من دون البطاقة البايومترية الجديدة"، مشيرة الى ان "البطاقة البايومترية اصبحت حاليا مستمسكا رسميا".

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية الى ان "آخر موعد لاستلام البطاقة البايومترية سيكون في نهاية الدوام الرسمي ليوم 5/10، وسوف تسحب في اليوم التالي جميع البطاقات من المكاتب الانتخابية كافة بمساندة اللجنة الامنية العليا للانتخابات وسترسل الى المكتب الوطني"، مبينة ان "اوقات الدوام لتسليم البطاقات تستمر الى غاية 5 عصرا".

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