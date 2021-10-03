صنعاء تتقدم بحل وعرض مغري لمشكلة الاسعار في عدن

العالم- اليمن

وذلك على الرقم المجاني " 174" المخصص لتلقي بلاغات المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات المحررة للإبلاغ عن أي مخالفات في القائمة السعرية او رفض المخابز البيع بالكيلو جرام .

وقال مصدر مطلع , ان غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء تلقت بلاغات من مدينة عدن ضمن البلاغات التي تتلقاها بشكل يومي عن المخالفات .

واضاف ان المواطنين في عدن يشكون في بلاغاتهم من الإرتفاع الكبير في أسعار الروتي والمواد الغذائية ويطالبون بحل من صنعاء لما يجري في مناطقهم.

وردا على ذلك افاد بيان من وزارة الصناعة بالقول: اننا واذا نستمع لكل مواطن يمني حر نناشد الاخوة في القطاع الخاص بالمناطق المحتلة الى مراعاة الحالة المعيشية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية جراء الغزو والعدوان

ودعا المتعاونين مع المواطن في عدن او غيرها بالتخفيض للاسعار مجددا استعداد الوزارة لمنح كل تاجر يحب الاستيراد من الحديدة الامتيازات المعلنة للجميع بدون تمييز كونها اتت من اجل المواطن ومساعدته و قطع لاي مبرر للجشعين في التلاعب بالاسعار وبما يحقق انعكاس الامتيازات تخفيضا للاسعار.