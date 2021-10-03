الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العالم - فلسطين

وأوضحت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 68 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم. وفي الضفة الغربية المحتلة كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى 991,071 مواطناً، بينهم 619,561 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ومنهم 2,083 تلقوا الجرعة الثالثة. وفي قطاع غزة بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 425,177 مواطناً، بينهم 157,126 تلقوا الجرعتين من التطعيم.