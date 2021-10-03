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مباراة إيران وكوريا الجنوبية.. حضور عوائل وجماهير، مع تقنية VAR

مباراة إيران وكوريا الجنوبية.. حضور عوائل وجماهير، مع تقنية VAR
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن تطبيق خطوات لحضور الجماهير لملعب "آزادي" بالعاصمة طهران، ومشاهدة مباراة منتخب إيران ونظيره الكوري الجنوبي المقررة 12 اكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

العالم - إيران

وبيّن "شهاب عزيزي" اليوم الإحد، بأنه سيتم وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، تقديم تقرير مفصل حول الحضور الجماهيري للمواجهة المرتقبة، والعدد المسموح له.

وأشار أن بحسب الخطوات المتبعة والاستنتاجات المتوصل إليها، فإن مباراة إيران وكوريا الجنوبية ستشهد حضورا جماهيريا.

يشار أن القمة الكروية الآسيوية تأتي في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى التي تتصدرها إيران بـ6 نقاط تليها كوريا الجنوبية بـ4 نقاط.

وهذه المرة الأولى التي يسمح بالحضور الجماهيري في إيران بعد شيوع جائحة فيروس كورونا.. کما ستشهد المباراة حضور العوائل.

تقنية VAR تصل طهران

كما وأعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن وصول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) إلى طهران مساء اليوم الإحد.

وكان الاتحاد الإيراني قد أعلن سابقا أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في المواجهة المقررة 12 اكتوبر/تشرين الأول الجاري، بين إيران وكوريا الجنوبية على استاد آزادي بطهران في اطار الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022.

صافرة استرالية تقود مباراة الإمارات وإيران

وعلى صعيد متصل اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم أسترالي لإدارة مواجهة الإمارات وإيران، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويقود الطاقم الدولي كريستوفر جيمس بيث حكما للساحة، ويعاونه شيتنين أنتون "مساعد أول"، وجورج لانكرينديز "مساعد ثاني"، وباريرو جوناثان سيكون حكما رابعا، ويفان روبيرت "حكم فيديو" والماليزي يعقوب محمد "حكم فيديو مساعد".

وتتصدر إيران المجموعة الأولى بـ6 نقاط، وتحل الإمارات في الترتيب ثالثا بنقطتين.

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