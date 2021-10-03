من هو رئيس وزراء اليابان الجديد؟!

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وهذا وسط تحضيرات لتشكيل حكومة جديدة مكلفة بإبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة مع إنعاش الاقتصاد المنهك.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، أن كيشيدا وزير الخارجية السابق يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة؛ لمواجهة نفوذ الصين والتصدي لاستئناف كوريا الشمالية مؤخرًا لاختبارات الصواريخ الباليستية.



جدير بالذكر أن كيشيدا -64 عاما- ضمن انتخابه رئيسا للوزراء من جانب البرلمان عندما تنعقد جلسة برلمانية استثنائية، غدا الاثنين؛ لأن الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي يسيطر على المجلسين.



والتقى كيشيدا مع ماتسونو هيروكازو الذي اختاره لشغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، السبت؛ لمناقشة مضمون خطاب حول السياسات من المقرر أن يلقيه كيشيدا، الجمعة المقبلة، في البرلمان بعد تعيينه.



ويخطط الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي لاقتراح السياسات الرئيسية التي دعا إليها أثناء انتخابات زعامة الحزب الشهر الماضي، بما في ذلك تأسيس نوع جديد من الرأسمالية، كما يخطط لإكمال تشكيلته الحكومية، الأحد.