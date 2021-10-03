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موقع 'إسرائيلي' يكشف.. هذا ما ستوضحه مصر لوفد حماس!

موقع 'إسرائيلي' يكشف.. هذا ما ستوضحه مصر لوفد حماس!
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشف موقع (مكور ريشون) "الإسرائيلي"، تفاصيل حول ما سيدور خلال لقاء المسؤولين المصريين، ووفد حركة حماس المتواجد الان في العاصمة المصرية القاهرة.

العالم - الاحتلال

وقال الموقع الإسرائيلي، أن "المسؤولين المصريين سيوضحون لوفد حركة حماس، أن "إسرائيل" لن توافق على إطلاق سراح أكثر من 1000 أسير، لافتا إلى أنه سيكون من الجيد للحركة أن تنزل عن الشجرة في مطالبها"، على حد تعبيره.

وقال الموقع: "إن أحد البدائل التي تريد مصر تقديمها لحماس، هو عقد صفقة بشكل تدريجي، وهذا المقترح سيكون تقدماً معقولاً لكلا الجانبين في التفاهمات".

وفي السياق، نقل الموقع، عن مسؤول وصفه برفيع المستوى، قوله: "مخطئ من يظن أن حركة حماس، يمكن أن تقبل بصفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دون الإفراج عن أسرى فلسطينيين".

وأضاف المصدر: "لكن الواضح لنا أن هناك عزم في الحكومة على عدم الإفراج عن أسرى ملطخة أيديهم بدماء "إسرائيليين"، أو الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط ثم عادوا لتنفيذ عمليات، أو الأسرى الذين هربوا من سجن جلبوع".

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