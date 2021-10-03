رسالة آية الله خامنئي الاقليمية والدولية والتوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا

العالم- خاص بالعالم

وخلالَ مراسمِ تخرجِ طلابِ كليةِ الضباط، قال آيةُ الله خامنئي إنّ على الذين يظنون أنهم قادرون على ضمانِ أمنِهم بالاعتماد على الآخرين أنْ يعلموا أنهم سيتلقَوْنَ صفعاتِ سلوكِهم قريباً.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اغلاق الجزائر مجالها الجوي أمامَ جميعِ الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهةِ إلى منطقةِ الساحل في إطارِ عمليةِ "برخان" بعد ان كانت وفق امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترةِ حكمِ الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويأتي الاغلاق اثر التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية تصريحاتٍ نُسبت للرئيسِ الفرنسي إيمانويل ماكرون شككَ بوجودِ أمةٍ جزائرية قبلَ الاستعمارِ الفرنسي، واعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واعتداءً غيرَ مقبول على ذاكرةِ ملايينِ الجزائريين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.