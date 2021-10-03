"الخبز المقدس" الايراني يحصد جائزة افضل وثائقي بمهرجان "دين اليوم" الايطالي

العالم - ثقافة

وكان فيلم "الخبز المقدس" (نان مقدس) Holy Bread الوثائقي آخر أعمال المخرج الايراني الراحل "رحيم ذبيحي"، ومن إنتاج "تورج أصلاني"، وإنتاج شركة أفلام "ماد موفي" MAAD Movie، قد عرض في ظهوره الدولي الأخير والتاسع في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان "دين اليوم" Religion Today السينمائي الدولي بدورته الرابعة والعشرين الذي عقد في ايطاليا، ونال جائزة أفضل فيلم وثائقي من هذه التظاهرة السينمائية البارزة.

ويتكون أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الرئيسية في مهرجان "دين اليوم" السينمائي الدولي الايطالي من: "الهه نوبخت" Elaheh Nobakht منتجة ومذيعة الدولي السينما من إيران، "لیدیا ماغني" Lidia Magni صحفية من إيطاليا، "میلیجان كوتشیك" Milijan Gocic كاتب سيناريو ومخرج من صربيا و"ديانا أشيموفا" Diana Ashimova مديرة فنية من مهرجان كازاخستان و"مصطفى جناب آيدين" Mustafa Cenap Aydin الباحث والأستاذ الجامعي من تركيا.

جدير بالذكر أن مهرجان "دين اليوم" السينمائي الدولي انطلق في عام 1997 بهدف إرساء ثقافة السلام والحوار بين المعتقدات والثقافات الاخرى، وليغدو جسرا بين السينما ومختلف الأديان والطوائف في العالم وبين الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تنمية السلام والثقافات المختلفة، عن طريق قبول الجميع باختلافاتهم وتنوع ثقافاتهم وأديانهم.

وانعقدت الدورة الرابعة والعشرون من هذا الحدث السينمائي البارز في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2021 في تورينتو بإيطاليا، وعرضت خلال فعاليات المهرجان أفلام وثائقية وأفلام قصيرة وروائية لمخرجين من مختلف دول العالم.

كما أن مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة "تصویر جستر الهه بارسي" (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت".