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سلطات السودان تحذر من نفاد مخزون الأدوية الأساسية والوقود والقمح

سلطات السودان تحذر من نفاد مخزون الأدوية الأساسية والوقود والقمح
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، إن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.

العالم - السودان

وشدد المجلس في بيان على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف أن "مجلس الوزراء ظل يتابع من كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديدا ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب".

ولفت المجلس إلى أن واجبه هو "التحذير من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان والطرق القومية، بما يعطل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية".

وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

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سلطات السودان تحذر من نفاد مخزون الأدوية الأساسية والوقود والقمح

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