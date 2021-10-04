عباس يستجدي لقاء شاكيد والوزيرة ترفض

العالم - فلسطين

وعلى الرغم من اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وعدد من وزرائه بينهم شاكيد رفضهم اقامة الدولة الفلسطينية وبحث قضية ما تسمى بـ"حل الدولتين" الا ان الرئيس الفلسطيني مصر على عقد لقاءات مع المسؤولين الاسرائيليين.

واستقبل عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين، ووفقا للاعلام الاسرائيلي طلب الرئيس منهم لاحقًا إرسال رسالة إلى وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تفيد بأنه مهتم بلقائها - وفقًا لمصدرين حضرا الاجتماع.

وقال الرئيس بحسب الموقع: "أخبر أييليت شاكيد أنني أريد مقابلتها. لماذا تخشى التحدث معي؟" "تعالي وقولي ما تريدين وسأستمع. أعرف أن لديها آراء صعبة للغاية ولكن حتى لو اتفقنا على واحد في المائة ، فسيكون ذلك بمثابة تقدم".

واشار الموقع الى انه وبعد ذلك بوقت قصير ، نشرت وزيرة الداخلية الاسرائيلية أييليت شاكيد على صفحتها على تويتر "لن يحدث ذلك. لن أقابل أحد منكري المحرقة الذي يقاضي جنود جيش الإسرائيلي في لاهاي ويدفع لقتلة اليهود.

ووفقا للوكالة الرسمية فأن الرئيس أكد للوفد أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر من سياسة تصعيد الاجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.