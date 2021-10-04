مباحثات سورية صينية في دبي لتعزيز التعاون المشترك

العالم - سوريا

ونوه الوزير السوري بالعلاقات المتميزة مع الصين وأكد على أهمية التعاون في كل المجالات سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص، مبيناً أن الصين هي الشريك الاستراتيجي التجاري الأكبر لسوريا وأن الاخيرة تشجع الشركات الصينية للاستثمار فيها.

وأعرب الخليل عن الشكر للصين لوقوفها إلى جانب بلاده وتقديمها المساعدات الإنسانية إضافة للدورات التدريبية التي يستفيد منها العديد من العاملين في الدولة.

من جهته أكد تشانغ على التعاون العميق بين البلدين وعلى ضرورة تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

وأوضح تشانغ أن الصين تعد سوريا شريكا مهما وتتعاون معها في كل المجالات، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون وزيادة الشراكة وتوسيعها، مضيفاً ان الجناح الصيني في "إكسبو" يضم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي آملا التعاون في هذا المجال.