الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات سورية صينية في دبي لتعزيز التعاون المشترك

مباحثات سورية صينية في دبي لتعزيز التعاون المشترك
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل خلال زيارته لجناح الصين في معرض إكسبو دبي مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية المفوض العام للجناح تشانغ شين فنغ سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والصين في مختلف المجالات.

العالم - سوريا

ونوه الوزير السوري بالعلاقات المتميزة مع الصين وأكد على أهمية التعاون في كل المجالات سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص، مبيناً أن الصين هي الشريك الاستراتيجي التجاري الأكبر لسوريا وأن الاخيرة تشجع الشركات الصينية للاستثمار فيها.

وأعرب الخليل عن الشكر للصين لوقوفها إلى جانب بلاده وتقديمها المساعدات الإنسانية إضافة للدورات التدريبية التي يستفيد منها العديد من العاملين في الدولة.

من جهته أكد تشانغ على التعاون العميق بين البلدين وعلى ضرورة تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

وأوضح تشانغ أن الصين تعد سوريا شريكا مهما وتتعاون معها في كل المجالات، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون وزيادة الشراكة وتوسيعها، مضيفاً ان الجناح الصيني في "إكسبو" يضم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي آملا التعاون في هذا المجال.

روابط ذات صلة

شاهد..إتصال هاتفي بين الرئيس السوري و ملك الاردن

الجيش السوري يستكمل تمشيط مدينة نوى تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة

سوريا.. تسوية أوضاع العشرات من المسلحين والمطلوبين بريف درعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زعيم المعارضة التركية يتهم حكومة بلاده بـ'التعاون مع أباطرة المخدرات'

مجهول يلطخ بالطلاء تمثال جورج فلويد وسط نيويورك

مباحثات سورية صينية في دبي لتعزيز التعاون المشترك

محمد بن سلمان يستقبل لودريان

عباس يستجدي لقاء شاكيد والوزيرة ترفض

المركز الحقوقي اليمني يدين الإعتداء على المتظاهرين في المناطق الجنوبية المحتلة