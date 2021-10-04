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مجهول يلطخ بالطلاء تمثال جورج فلويد وسط نيويورك

مجهول يلطخ بالطلاء تمثال جورج فلويد وسط نيويورك
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

صب شخص مجهول طلاء على التمثال المنصوب في ساحة يونيون سكوير وسط نيويورك للأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، الذي أثار قتله في مايو 2020 احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

العالم-الاميركيتان

وافادت وسائل إعلام أمريكية بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي حينما اقترب شخص على لوح تزلج من التمثال النصفي البرونزي لفلويد، الذي نصبته مؤسسة "Confront Art" وصب طلاء رمادي اللون عليه وفر من الموقع.

وتم تسجيل المخالفة بكاميرات مراقبة، وشرعت الشرطة عمليات البحث عن المشتبه فيه بينما بدأ ناشطون في "Confront Art" غسل الطلاء وإعادة التمثال النصفي إلى مظهره الأصلي.

ولم يتأثر تمثالا المواطنة من ذوي البشرة السوداء، بريونا تايلور، التي قتلت في مارس 2021 بمداهمة من قبل الشرطة، والمشرع الراحل، جون ليويز، بالحادث.

وتم تدشين التماثيل النصفية الـ3 وسط نيويورك في 30 سبتمبر.

وفجر مقتل فلويد جراء عملية احتجاز قاسية من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو 2020 موجة واسعة النطاق من الاحتجاجات ضد عنف قوات الأمن والعنصرية في الولايات المتحدة لتنتشر لاحقا إلى دول غربية أخرى.

وفي مواجهة صورتها كاميرات فيديو يوم 25 مايو ضغط الشرطي أبيض البشرة، ديريك شوفين، بركبته على عنق فلويد لأكثر من 9 دقائق وهو موثق اليدين بينما كان يلقي القبض عليه لاتهامه باستخدام ورقة نقدية مزورة بفئة 20 دولارا لشراء سجائر من متجر، وفارق الأمريكي الأسمر الحياة لاحقا في مستشفى.

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