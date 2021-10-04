النجف الأشرف تعلن خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

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وقال مسؤول اعلام العتبة العلوية فائق الشمري امس الاحد إن "التحضيرات للزيارة بوشر بها منذ يوم امس لاستقبال الزائرين حيث أعدت العتبة العلوية خطة خدمية في عدة محاور خارج مركز المدينة لتقدم الخدمات المختلفة للزائرين القادمين سيرا على الاقدام"، بحسب تصريحه لوكالة الانباء العراقية.

وأضاف الشمري أن "الخطة أعدت من اربع محطات خدمية في المحور الجنوبي والمحور الغربي والمحور الشمالي فضلا عن المحور الشرقي قرب مجسرات ثورة العشرين".

وتابع الشمري أن "الاستعدادات اللوجستية الاخرى تتعلق بتهيئة وسائل نقل الزائرين فضلا عن تهيئة مضيف العتبة لتقديم وجبات الطعام".

وفيما يتعلق بالاجراءات الصحية قال الشمري، إنه "في ظل وجود جائحة كورونا تم نشر عدة مفارز طبية لتقديم الخدمات ونشر التوعية بين الزائرين من اجل ضمان سلامتهم وايضا ضمان تطبيق الاجراءات الطبية الصحيحة".

من جانبه أكد الناطق باسم قيادة شرطة النجف الاشرف العقيد مقداد الموسوي أن الاجهزة الامنية في المحافظة وضعت خطة خاصة بالزيارة وهي استكمال للخطة التي وضعتها لزيارة الاربعين حيث يشارك في الخطة اكثر من عشرين الف منتسب".

وأضاف الموسوي أن "الخطة قسمت المدينة الى سبعة محاور لضمان سلامة الزائرين وتنظيم دخولهم الى المحافظة فضلا عن الدعم الذي سيصل من المحافظات المجاورة للمساهمة في تأمين الزيارة"، بحسب وكالة الانباء العراقية.

هذا وتستقبل النجف الأشرف سنويا ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لزيارة العتبات المقدسة وأحياء المناسبات الدينية.