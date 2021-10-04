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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير خارجية جمهورية أرمينيا "أرارات ميرزويان"يصل طهران للقاء المسؤولين الايرانيين ومناقشة ابرز القضايا الاقليمية
وكيل وزارة الإعلام الأفغاني ذبيح الله مجاهد: القوات الخاصة سيطرت على مركز لجماعة داعش شمالي كابل وقتلت جميع عناصرها
نواب البرلمان الياباني يصوّتون لصالح تولي فوميو كيشيدا رئاسة الوزراء
مركز الطوارئ الايرانية يعلن عن اصابة 8 اشخاص جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم محافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب البلاد
مراسل العالم: طالبان تقول إن الانفجار ناجم عن تفجير ٣ من عناصر داعش الحزام الناسف الذي كان معهم شمال العاصمة كابل
مراسل العالم: سماع دوي انفجارات واطلاق نار في مواجهة مسلحة بين إرهابيي داعش و مسلحي حركة طالبان شمال العاصمة كابل
أ ف ب: اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني هو الاول منذ اندلاع النزاع في سوريا
أ ف ب: الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها
مراسل العالم: انفجار على بوابة مسجد اثناء مراسم عزاء والدة المتحدث باسم حركة طالبان وانباء اولية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى
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الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش
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