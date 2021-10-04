السودان علی وشك أزمة دواء وغذاء والسبب في شرق البلاد

العالم - السودان

ولذلك حذر مجلس الوزراء السوداني من ان اغلاق قبائل البجا للطرق القومية التي تربط الموانئ الرئيسية على ساحل البحر وخاصة ميناء بورتسودان الرئيسي يضر بمصالح جميع السودانيين ويعطل المسار التنموي، وهي امور ترقى لان تكون جريمة بحق ملايين المواطنين.

الا ان المجلس عاد ليؤكد ان الحل لقضية الشرق التي وصفها بالعادلة سياسية بالإساس وان الحوار هو السبيل الانجع لنيل الحقوق، خاصة وان قبائل البجا بقيادة محمد الامين ترك، التي تحتج على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، تطالب بإلغاء مسار شرق السودان، وحل كل من لجنة تفكيك الإخوان والحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية تدير البلاد لفترة مؤقتة تعقبها انتخابات.

ورغم سماح المحتجين باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر، الا ان المتحدث باسم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة عبدالله أوبشار شدد على ان الاقليم الشرقي سيظل مغلقا ولن يتم رفع الاغلاق إلا بعد الغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.

وامام هذا التصعيد، يبدو ان الخرطوم لن تتنازل، حيث جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأكيده على الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق السلام مع الحركات المسلحة، وأهمها بند الترتيبات الأمنية.