ليبيا: اللجنة العسكرية المشتركة: سنجتمع نهاية الأسبوع لبحث ملف إخراج المرتزقة

العالم ـ ليبيا

وفي تصريحات صحفية أشار غريبيل إلى أن البعثة الأممية ستكون حاضرة في جنيف، ومن المتوقع حضور أطراف دولية، منبها إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا بعد إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا فيها بعض المواقع.

وذكر اللواء غريبيل، الذي يمثل قوات حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية في اللجنة المشتركة بين طرابلس والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر، أن "خطة الترحيل ستكون على مرحلتين"، الأولى سيتم فيها إبعاد المرتزقة والثانية سيتم خلالها إبعاد القوات الأجنبية.

وأوضح اللواء غريبيل، أن أجندة اللقاء سيكون تحديدها في أول جلسة وأن "الملف الأبرز في كل الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".

وأضاف: "لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة، ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات بإذن الله، فنحن نريد انتخابات بلا مرتزقة".