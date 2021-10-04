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سقوط مسيرة بريطانية في المهرة

سقوط مسيرة بريطانية في المهرة
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الاعتصام بالمهرة الشيخ علي الحريزي ان طائرة مسير تجسسيه تابعة للمخابرات البريطانية سقطت في المهرة.

العالم- اليمن

وقال الحريزي في تغريده له على " تويتر" هذه المسيرة نوع ايروفيرونمينت آر كيو-20 بوما تتبع المخابرات البريطانية سقطت في الغيضة قبل ساعات.

وأضاف الحريزي جنود المحتل السعودي ارسلوا عملائهم من مطار الغيضة ليأخذوا حطام الطائرة .

وكان الحريزي كشف في وقت سابق عن تواجد قوات أمريكية وبريطانية في المهرة واستحداثها لمعسكرات وان ضباط تابعين للعدو الصهيوني يتواجدون في مطار الغيضة، مؤكد ان المقاومة الشعبية ستعمل بكافة الوسائل حتى خروج الاحتلال.

واكد على أن الاحتلال الاجنبي في المهرة وسقطرى يجب أن يرحل مهما كانت التضحيات ومن اليمن بشكل عام.

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