محكمة سعودية تقضي بفقء عين زوج اعتدى بالمثل على زوجته

العالم-السعودية

ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، فإن عبد العزيز الشبرمي محامي الزوجة، أكد أن موكلته رفضت صلحا بمبلغ 400 ألف ريال (108 آلاف دولار)، وأصرت على القصاص من المدعى عليه، وحكمت لها المحكمة بذلك.

وتطرقت الصحيفة إلى تفاصيل القضية، مشيرة إلى الواقعة بدأت حين اندلع شجار بين الزوجين المعنيين في منزلهما، حيث ارتفعت أصواتهما، فاقترح الزوج على زوجته الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، الذين شهدوا الشجار، إلا أنه وفي أثناء تواجد الزوج وزوجته في السيارة معا، احتدم النقاش بينهما مجددا، لينتهي الأمر بلطم الزوج لزوجته على وجهها، متسببا بفقء عينها بفص خاتم كان يرتديه بيده.