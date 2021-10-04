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العراق: عودة جزئية لبعض مواقع التواصل الاجتماعي المتوقفة

العراق: عودة جزئية لبعض مواقع التواصل الاجتماعي المتوقفة
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني، اليوم الاثنين، عن عودة جزئية لبعض مواقع التواصل الاجتماعي المتوقفة.

وقال المشهداني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "توقف مواقع التواصل الاجتماعي التابع لشركة فيسبوك بالإضافة إلى تويتر وتيك توك، لم يقتصر على العراق فحسب، بل شمل عدة دول عالمية".

وأضاف، أن "بعض التطبيقات بدأت بالعودة الجزئية إلى العمل".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى تعطل خدمات مواقع وتطبيقات عالمية، مما شل حركة التواصل حول العالم.

ووفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، ولا هو بالحادث المعزول، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

كما أفاد "داون ديتيكتور" بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"غوغل" و"أمازون"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

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