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سنودن يعلق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ويقترح بديلا

سنودن يعلق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ويقترح بديلا
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، أن العالم أصبح "أكثر صحة" بعد العطل في عمل "فيسبوك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

العالم-اوروبا

وفي تغريدة أخرى، قال سنودن إن "تعطل "واتساب" الذي يمتلكه "فيسبوك" يذكرنا بأنه ربما من الأفضل لكم ولأصدقائكم أن تستخدموا منصة بديلة أكثر خصوصية وغير ربحية مثل تطبيق Signal أو أي تطبيق آخر مفتوح المصدر".

وقد جاء ذلك تعليقا على تعطل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل عند عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن إدوارد سنودن كان موظفا في وكالة الأمن القومي الأمريكية وغيرها من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث كان خبيرا في التقنيات المعلوماتية وكشف عن برامج التنصت وجمع البيانات الأمريكية السرية. وهو يقيم حاليا في روسيا هربا من السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتجسس وإلحاق الأضرار بالأمن القومي.

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سنودن يعلق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ويقترح بديلا

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