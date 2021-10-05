الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تعلن استعدادها لمساعدة سلطنة عمان لمعالجة أضرار الاعصار

ايران تعلن استعدادها لمساعدة سلطنة عمان لمعالجة أضرار الاعصار
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان استعداد طهران لتقديم اي مساعدة ممكنة لسلطنة عمان لمعالجة الاضرار الناجمة عن إعصار شاهين الذي ضرب عمان مؤخراً.

العالم - ايران

واعرب حسین امیرعبداللهیان، خلال اتصال هاتفي اجراه مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الاثنين، عن مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعباً جراء الاضرار التي خلفها الاعصار الاخير، مؤكدا استعداد طهران لتقديم اية مساعدة ممكنة بهذا الشأن.

واشار الى العلاقات الطيبة بين البلدين، مؤكدا على تنمية التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها.

وأبلغ وزير الخارجية الايراني تحيات الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي الى سلطان عمان.

من جهته ثمّن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي مواساة عبداللهيان، موضحاً: ان الوضع قد خرج من حالة الطوارئ وانه تحت السيطرة حالياً.

وأعلن البوسعيدي ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية والمتنامية بين البلدين مؤكدا استعداد مسقط لتعزيزها اكثر مما مضى، معربا عن أمله في ذات الوقت بلقاء نظيره الايراني بأقرب وقت ممكن، كما بعث تحيات سلطان عمان الى كبار المسؤولين الايرانيين.

يشار الى ان السلطات العمانية أعلنت عن وفاة 10 اشخاص جراء الاعصار الذي ضرب عمان مؤخراً.

روابط ذات صلة

قتلى ومفقودون في سلطنة عمان جراء الإعصار "شاهين"

شاهد.. شاهين، يبلع عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وصول 26 صيادا الى الحديدة بعد احتجازهم 40 يوما في إريتريا

شاهد بالفيديو.. عودة فيسبوك وانستغرام وواتساب بعد خسارة7 مليارات دولار

الكاظمي: نتعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات

بيان مشترك لموسكو ودمشق.. امريكا تقوض إجلاء المدنيين من مخيم الركبان في سوريا

"طالبان" تعين 38 مسؤولا حكوميا جديدا وتهاجم مخابئ "داعش"

صنعاء تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن