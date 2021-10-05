ايران تعلن استعدادها لمساعدة سلطنة عمان لمعالجة أضرار الاعصار

العالم - ايران

واعرب حسین امیرعبداللهیان، خلال اتصال هاتفي اجراه مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الاثنين، عن مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعباً جراء الاضرار التي خلفها الاعصار الاخير، مؤكدا استعداد طهران لتقديم اية مساعدة ممكنة بهذا الشأن.

واشار الى العلاقات الطيبة بين البلدين، مؤكدا على تنمية التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها.

وأبلغ وزير الخارجية الايراني تحيات الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي الى سلطان عمان.

من جهته ثمّن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي مواساة عبداللهيان، موضحاً: ان الوضع قد خرج من حالة الطوارئ وانه تحت السيطرة حالياً.

وأعلن البوسعيدي ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية والمتنامية بين البلدين مؤكدا استعداد مسقط لتعزيزها اكثر مما مضى، معربا عن أمله في ذات الوقت بلقاء نظيره الايراني بأقرب وقت ممكن، كما بعث تحيات سلطان عمان الى كبار المسؤولين الايرانيين.

يشار الى ان السلطات العمانية أعلنت عن وفاة 10 اشخاص جراء الاعصار الذي ضرب عمان مؤخراً.