الكاظمي: نتعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات

العالم-العراق

وخلال زيارته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، قال الكاظمي إن الحكومة وفت بتعهداتها أمام الشعب، واتخذت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل المفوضية، وتعزيز التجربة الديمقراطية.

وأضاف أن نجاح المحاكاة الخامسة قبيل إجراء الانتخابات يدل على التحضيرات الكاملة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكداً أن انتخابات العاشر من تشرين الأول تعد فرصة تاريخية للتغيير وتصحيح المسارات.

ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.