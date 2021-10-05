الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي: نتعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات

الكاظمي: نتعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على التعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات، وعلى المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات التي يقوم بها بعض المرشحين والأحزاب.

العالم-العراق

وخلال زيارته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، قال الكاظمي إن الحكومة وفت بتعهداتها أمام الشعب، واتخذت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل المفوضية، وتعزيز التجربة الديمقراطية.

وأضاف أن نجاح المحاكاة الخامسة قبيل إجراء الانتخابات يدل على التحضيرات الكاملة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكداً أن انتخابات العاشر من تشرين الأول تعد فرصة تاريخية للتغيير وتصحيح المسارات.

ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.

روابط ذات صلة

الكاظمي يصدر 6 توجيهات إلى القوات العراقية بشأن الانتخابات

العراق.. إكمال الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع

بالارقام كل ماتريد معرفته عن الانتخابات العراقية

خارطة الانتخابات العراقية.. التصويت وأبرز المتنافسين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ الخزعلي: أي مطالبة بحل الحشد الشعبي هي خلاف للفتوى

وصول 26 صيادا الى الحديدة بعد احتجازهم 40 يوما في إريتريا

شاهد بالفيديو.. عودة فيسبوك وانستغرام وواتساب بعد خسارة7 مليارات دولار

الكاظمي: نتعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات

بيان مشترك لموسكو ودمشق.. امريكا تقوض إجلاء المدنيين من مخيم الركبان في سوريا

"طالبان" تعين 38 مسؤولا حكوميا جديدا وتهاجم مخابئ "داعش"