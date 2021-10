أمة المليون شهيد: فرنسا ارسلت سفراءها للجزائر العاصمة وليس لاسطنبول

العالم - نبض السوشيال

فاضافة للرفض الرسمي الكبير، أثارت تصريحات ماكرون حالة من الغضب الشعبي في الجزائر، ووصفتها أحزاب بأنها "مسيئة ومستنكرة"، واعتبرتها أخرى أنها "تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر وجهل مريب بتاريخها"، فيما قال آخرون إنها "عدائية".

يوم أمس الاثنين قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن خلال زيارة قام بها إلى ولاية وهران (غرب)، إن تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر "غير مقبولة ومردودة عليه"، مضيفا ان بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها"، و"هي تصريحات لا نرضى بها أبدا فالجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد استنكرت السبت وبشدة تصريحات الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل التشاور، فيما اتهم ماكرون في تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، الخميس، النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا"، رغم طعنه في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، حيث تساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

في هذه الاثناء دعت "المنظمة الوطنية للمجاهدين"، الهيئة الرسمية الواسعة النفوذ في الجزائر يوم امس الإثنين إلى "مراجعة العلاقات" الجزائرية-الفرنسية بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً وأثارت أزمة بين البلدين.

والأحد أكّدت مصادر عسكرية فرنسية أنّ الجزائر منعت الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق فوق أراضيها ردّاً على تصريحات ماكرون، وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قالت المنظمة التي تجمع قدامى المقاتلين في حرب تحرير الجزائر، إنّه "آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية".

وأضاف البيان أنّ إجراء هذه المراجعة يمثّل "أولوية" و"مسؤولية وطنية"، وأنّه بات ضرورياً "التفكير جدّياً في إخضاعها (العلاقات الثنائية) لتقييم يطال مختلف جوانبها".

وغالباً ما تطالب "المنظمة الوطنية للمجاهدين" فرنسا بـ"الاعتذار" عن "الجرائم" التي ارتكبتها خلال استعمارها الجزائر على مدى 132 سنة (1930-1962) والتي راح ضحيّتها، وفقاً للرئاسة الجزائرية، أكثر من خمسة ملايين جزائري.

من المؤكد ان الهجمة التي تتعرض لها الجزائر اليوم، جاءت بدفع من الكسان الاسرائيلي ومخططاته التي تقف وراءها الصهيوماسونية العالمية والغرب، لاستهداف الجزائر، لمواقفها الرافضة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، ولعدم تخلي الجزائر عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقوفها لى جانب محور المقاومة، ورفضها للحرب المفروضة على الشعبين السوري واليمني.

المخطط الصهيوني المُعد للجزائر، الذي تتولى فرنسا تنفيذه، هو سيناريو شبيه بالمخططت الاخرى التي استهدفت دول المقاومة والممانعة للهيمنة الصهيونية على المنطقة، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان، بهدف اضعاف جيشها واستنزاف ثرواتها وشرذمة شعبها وتجزأتها، وعلينا ان نتذكر هنا تصريحات بعض المسؤولين في الكيان الاسرائيلي، الذين اعلنوا صراحة ان كيانهم سيقف الى جانب المغرب في حال حصول نزاع بين البلدين على خلفية قضية الصحراء الغربية!.

أن تصريحات ماكرون بقدر ما تعكس توجها سياسيا داخل الإليزية، فإنها استفزاز للسلطة الجزائرية بسبب تعطُّل مصالح فرنسية في الجزائر في ظل التوجه نحو التعاون مع الصين وروسيا"، وعلى هذا الأساس فإن "فرنسا ستفقد بعض الامتيازات في الجزائر، كان أولها منع الطائرات العسكرية الفرنسية من عبور الأجواء الجزائرية".

نتابع الان اهم التغريدات التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال الوسومات المذكورة اعلاه (#الجزاير و #ماكرون و #Macron و #فرنسا و #France و #ماكرون_والجزائر)، حيث قال حساب (Recep Karahasanoğlu):

على الرغم من أن # ألمانيا النازية هي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بـ # إبادة جماعية ، فإن الدولة الأخرى التي ترتكب أكبر قدر من الإبادة الجماعية في العالم هي # فرنسا. في # الجزائر وحدها ، قُتل 5 ملايين 639 ألف شخص بريء. # macron # فرنسا # ماكرون # الجزائر

Although #Nazi Germany is the first thing that comes to mind when it comes to #genocide, the other country that commits the most genocide in the world is #France. In #Algeria alone, 5 million 639 thousand #innocent people were murdered.#macron #فرنسا #ماكرون #الجزائر

غرد حساب الناشطة (رانيا شلبي - Rania Al-Shalabi) التي عرفت عن نفسها في ملفها الشخصي بالقول بانها (امرأة عربية تنتمي لشعوب العالم الثالث) قائلة:

بكل عنجهية الرجل الابيض يطل علينا ماكرون ويصرح أن لا أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي الذي قتل وشرد وذبح واعتقل وهدم. الاستعمار بعد مليون شهيد ثمن استقلالنا عنه لسا بتعامل معنا كمستعمرة بقدر يقرر عنا ويرسم هويتنا ويكتب تاريخنا ويسرق ارضنا ويقرر مصيرنا وحتى اللحظة، في ناس مش قادرة تفك تبعيتها مع اقذر كيانات في البشرية وبتعتبر حالها تواكب التطور من هون ليصير هو شخصيا بجسده وقود آلات بتنتج براندات ملابس. @RaniaShalabi #الجزائر #ماكرون_والجزائر

قال حساب المغرد الجزائري (زكي - ⁩Zaki):

قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا واجب اليوم.. فرنسا تتعرض لضغوط وتريد أن تظهر للعالم أنها قوية ، خاصة بعد تلقيها ضربات متتالية من أمريكا والعالم.# تحيا_الجزائر_الجزائرية # الجزائر

Severing Diplomatic Relations with France is a Duty Today France is under pressure and wants to show to the world that it is strong, especially after receiving successive strikes from America and the world #Vive_les_autorités_Algeriennes #الجزائر

كتب حساب المغرد الجزائري (صلاح ابراهيمي - Salah Brahmia) سقول:

ان قصة الجزائر الجزائر .. ألف سنة من عدم الكشف عن هويتها انتهت فجأة في القرن السادس عشر الميلادي ، عندما برزت المدينة كقوة بحرية مهيمنة على الساحل البربري"

"The story of Algiers...a thousand years of anonymity ended abruptly in the 1500's, when the city emerged as the dominant maritime power of the Barbary Coast" ———————— —Algiers in the Age of the Corsairs (Centers of Civilization) by William Spencer #فرنسا #الجزائر

قال حساب المغرد الجزائري (الدكتور فريش - dr. fresh):

لا أحد:

تقول فرنسا: ان الجزائر لم تكن موجودة قبل عام 1962 وكانت مستعمرة لتركيا

أيضا فرنسا: كانت تدفع ضرائب لاستخدام الطرق البحرية المتوسطية وترسل سفرائها إلى الجزائر العاصمة وليس اسطنبول (عاصمة الإمبراطورية العثمانية) خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر.

# الجزائر

Nobody: #France: #Algerie didn't exist before 1962 and was a colony of #Turkey Also France: pays taxes for using the Mediterranean maritime routes and sends its ambassadors to Algiers not Istanbul (Capital of the Ottoman Empire) through the 16th, 17th and 18th century #الجزائر

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب موقع (تاريخ الجزائر) الذي غرد قائلا:

#نعم_الجزائر_قوة_ضاربة #فرنسا فرنسا مثل الكلاب المتشردة الجائعة المسعورة كما دخلت إلى الجزائر خرجت ⁦⁩ فأين تاريخها ⁦⁩ وأين الأمة التي تفتخر بها ⁦⁩ بسم الله الرحمن الرحيم . الناظر في تاريخ فرنسا يجدها أنها أنذل أمة وأقذرها فلا مثيل لها في النجاسة والقذارة والأوساخ..