وفد الجامعة العربية يبحث مع البعثة الأممية الانتخابات العراقية 

العالم-العراق

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "السفير سعيد أبو علي – الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 والوفد المرافق له زار مقر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الــ UNAMI، حيث التقى برئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي أمير راين".



وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وابعادها، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية المستمدة من الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية التي تتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في المجال الانتخابي".

وأشار إلى أن "رئيس مكتب المساعدة الانتخابية في الـــ UNAMI قدم عرضاً وافياً عن دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، تلبية لدعوة جمهورية العراق وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن ذو الصلة".

ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم امس الاثنين، على التعامل بحزم مع أي محاولات لتزوير الانتخابات، وعلى المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات التي يقوم بها بعض المرشحين والأحزاب.