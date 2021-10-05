"إلتهاب الفم"..الأسباب، الأعراض و العلاج!

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أسباب إلتهاب الفم

جفاف الفم الذي قد يرافق انسداد الانف وحاجة المريض للتنفس عن طريق الفم .

الجروح أو الاصابات الداخلية للفم المرافقة للاجراءات التيخضع لها المريض في عيادة طبيب الأسنان .

تقويم الاسنان او الزوايا الحادة للأسنان .

الاصابة بالداء البطني ( فرط حساسية بروتين الغلوتين في القمح ) .

فرط حساسية بعض أنواع الاطعمة كالفراولة , الفاكهه الحمضية , القهوة او البيض وغيرها.

داء الامعاء الالتهابي.

الاصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة .

ضعف الجهاز المناعي .

نقص في فيتامين ب12 , حمض الفوليك , الحديد او الزنك .

التوتر.

تناول بعض العلاجات الدوائية .

أعراض إلتهاب الفم

تقرحات الفم الداخلية .

الاحساس بالألم داخل الفم وتحديدا عند تناول الطعام او الشراب او عند البلع.

تورم اللثة .

ارتفاع درجة الحرارة.

كيف يتم تشخيص إلتهاب الفم؟

الفحص السريري للفم من الداخل .

اجراء الفحوصات المخبرية للدم للتأكد من تراكيز بعض الفيتامينات والمعادن كما في فيتامين ب 12 أو الزنك .

علاج إلتهاب الفم

العقاقير الدوائية مثل كالمضادات الحيوية في حال وجود عدوى بكتيرية .

الكريمات العلاجية الموضعية .

نصائح للتعايش مع إلتهاب الفم

الابتعاد عن الاطعمة التي قد تزيد من حدة الالتهاب مثل المأكولات الحارة او المالحة او الحامضية.

الحفاظ على نظافة الفم والأسنان .

عدم التحدث اثناء الاكل لان ذلك قد يزيد من فرصة عض باطن الخد.

الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.

شرب كميات كافية من السوائل لتجنب جفاف الفم .

كيف يمكن الوقاية من إلتهاب الفم

تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين ب12 او حمض الفوليك بعد استشارة الطبيب.

تجنب تناول الاطعمة الحامضية او الحارة والتي قد تُثير الالتهاب .