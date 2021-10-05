"إلتهاب الفم"..الأسباب، الأعراض و العلاج!

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أسباب إلتهاب الفم
جفاف الفم الذي قد يرافق انسداد الانف وحاجة المريض للتنفس عن طريق الفم .
الجروح أو الاصابات الداخلية للفم المرافقة للاجراءات التيخضع لها المريض في عيادة طبيب الأسنان .
تقويم الاسنان او الزوايا الحادة للأسنان .
الاصابة بالداء البطني ( فرط حساسية بروتين الغلوتين في القمح ) .
فرط حساسية بعض أنواع الاطعمة كالفراولة , الفاكهه الحمضية , القهوة او البيض وغيرها.
داء الامعاء الالتهابي.
الاصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة .
ضعف الجهاز المناعي .
نقص في فيتامين ب12 , حمض الفوليك , الحديد او الزنك .
التوتر.
تناول بعض العلاجات الدوائية .
أعراض إلتهاب الفم
تقرحات الفم الداخلية .
الاحساس بالألم داخل الفم وتحديدا عند تناول الطعام او الشراب او عند البلع.
تورم اللثة .
ارتفاع درجة الحرارة.
كيف يتم تشخيص إلتهاب الفم؟
الفحص السريري للفم من الداخل .
اجراء الفحوصات المخبرية للدم للتأكد من تراكيز بعض الفيتامينات والمعادن كما في فيتامين ب 12 أو الزنك .
علاج إلتهاب الفم
العقاقير الدوائية مثل كالمضادات الحيوية في حال وجود عدوى بكتيرية .
الكريمات العلاجية الموضعية .
نصائح للتعايش مع إلتهاب الفم
الابتعاد عن الاطعمة التي قد تزيد من حدة الالتهاب مثل المأكولات الحارة او المالحة او الحامضية.
الحفاظ على نظافة الفم والأسنان .
عدم التحدث اثناء الاكل لان ذلك قد يزيد من فرصة عض باطن الخد.
الاسترخاء والابتعاد عن التوتر.
شرب كميات كافية من السوائل لتجنب جفاف الفم .
كيف يمكن الوقاية من إلتهاب الفم
تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين ب12 او حمض الفوليك بعد استشارة الطبيب.
تجنب تناول الاطعمة الحامضية او الحارة والتي قد تُثير الالتهاب .