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نموذج للتخريف الاسرائيلي:

"اسرائيل" التي تستجدي التهدئة من حماس كانت تريد مهاجمة ايران!

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

في الوقت الذي يستجدي فيه الكيان الاسرائيلي في الوقت الراهن التهدئة من حركة حماس، ويدعو مصر والولايات المتحدة ودول أخرى للتوسط في التزام حماس بالتهدئة، لعجزه عن الرد على صواريخ المقاومة، نرى أن بعض وسائل الاعلام أو المسؤولين الاسرائيليين يقولون انهم كانوا يريدون مهاجمة ايران.

العالم - الاحتلال

وتصدر بين فترة وأخرى تخريفات اسرائيلية في هذا الصدد من بينها ما قاله مُحلّل الشؤون العربية في القناة الـ13 بالتلفزيون العبريّ، تسفي يحزقلي، “صحيح أنّ هناك رغبة إسرائيلية في مهاجمة إيران وإحباط تعاظمها النووي، إلا أنه في الولايات المتحدة هناك صاحب بيت جديد”.

وبذلك فانه يريد أن يرمي عجز الكيان على عاتق الادارة الأميركية، ويريد الايحاء بأن "اسرائيل" لديها القدرة الكاملة على مهاجمة ايران الا أن البيت الأبيض يمنعها من ذلك.

ومن الواضح أن يحزقلي يحاول أن يظهر كيانه على انه قوي وقادر على مواجهة أعدائه، وانه يرمي من ذلك رفع معنويات جيش الكيان ومستوطنيه وحلفاءه القدماء والجدد.

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