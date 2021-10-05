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مراسلة العالم: البدء بإجراءات تسليم السلاح وتسوية الأوضاع في مدينة إنخل بريف محافظة درعا الشمالي جنوبي سورية بعد انضمامها لاتفاق المصالحة

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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