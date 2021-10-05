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متحدث الخارجية الايرانية: ليست لدينا شروط مسبقة لبدء محادثات فيينا

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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