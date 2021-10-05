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أميرعبداللهيان يزور روسيا بدعوة من سيرغي لافروف

أميرعبداللهيان يزور روسيا بدعوة من سيرغي لافروف
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان طهران إلى موسكو بدعوة من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

العالم - إيران

{يتبع}...

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